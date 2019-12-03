2020總統大選民調爭議不斷，親民黨發言人于美人今日拿出藍營總統初選前後民調的走勢，認為前鴻海董事長郭台銘當時是在綠營操作民調挺韓下「被做掉」的，而如今國民黨總統參選人韓國瑜也用極端方法蓋民調，極端呼喚極端，民調已失真。

近日，韓國瑜呼籲支持者接到民調電話後一律喊支持蔡英文；對此，于美人說要感謝韓國瑜的極端打法，讓親民黨不需要再回應民調問題、因為民調已經嚴重失真，她指出，韓國瑜在國民黨內初選之前，民調竟然可以高達到46.1％，蔡英文只有24.6％，當時就是民進黨在操作國民黨初選，刻意支持韓國瑜，由於綠營支持者大量灌票給韓，硬生生地把郭台銘給做掉，讓郭台銘受了很大的委屈，雖然郭這次無法參選，但是宋楚瑜十分支持郭台銘的六大政見，如果當選會好好實行。

此外，針對去年網軍造謠、導致駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生一事，親民黨總統參選人宋楚瑜認為駐日代表謝長廷不能說「那個地方我管不了」，他當選以後將從總統開始作則，所有的外交派駐享有全權外也要負全部責任。

宋楚瑜也表示總統的國際對話能力對處理兩岸問題至關重要，他並以自己曾和日本首相對談的經驗，說日本外務省與美國總統歐巴馬都呼應了宋楚瑜「兩岸應該直接對話」的主張。同時，宋楚瑜還回憶他擔任國民黨秘書長時，曾和民進黨領導人士有過多次不公開的談話，卻共同解決了台灣民主發展的重要議題，因為他認為「私底下的溝通比公開的更有效。」

最後，宋楚瑜在記者會上也不忘替自己新的網路節目「宋大哥開講」做宣傳，也透露第一集的內容是有關礦工故事與一例一休。談到一例一休，宋楚瑜認為他的主張已經讓韓國瑜及蔡英文調整了各自對一例一休的看法，「這就是我參選最大的貢獻，讓人民有個選擇，看誰對問題看得最透徹。」

(中時 )