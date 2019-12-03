新北市教育局今（3日）上午於板橋中山國中舉辦全國首創「跨領域閱讀實踐課堂」，吸引近500名教師到場參加。（葉書宏攝）

全國首創「跨領域閱讀實踐課堂」

新北市教育局今（3日）上午於板橋中山國中舉辦全國首創「跨領域閱讀實踐課堂」，吸引近500名教師到場參加，活動一開始由閱讀素養專家黃國珍、教育局長張明文網路名人林辰一起暢談閱讀力。

教育局邀請黃國珍、師大圖書資訊學研究所教授陳昭珍及林辰，於中山國中舉辦全國首創「跨領域閱讀實踐課堂」，同時首創發表「突破框架—跨域閱讀✕培養競爭力」專刊，讓教育現場第一線的教師共同討論跨域閱讀的內涵及未來實踐方式。

張明文表示，閱讀是長期扎根的培育工作，從西方教育可以發現有「讀、寫、算」三大基本能力，教育再如此變化，閱讀在孩子的終身學習中仍扮演重要的角色，如今配合108課綱，就是要培育孩子如何適應未來生活。

張明文表示，現在的學校教育無法提供孩子一輩子的保障，將來專業可能不夠用，因此才會有斜槓人生等名詞，未來是持續終身學習的社會，閱讀相當重要，不僅有助於持續吸收新知、沉澱、思考，更重要是培養創新的創意。

教育局表示，新北市推動閱讀教育已投入超過4.5億改造中小學圖書館，為294所學校的閱讀環境換新裝，每年編列超過3000萬的經費購置讓各級學校購置圖書，從軟體到硬體，打破框架、注入新思維，培養閱讀素養終身學習人才。

新北市教育局今（3日）上午於板橋中山國中舉辦全國首創「跨領域閱讀實踐課堂」，吸引近500名教師到場參加。（葉書宏攝）

新北市教育局今（3日）上午於板橋中山國中舉辦全國首創「跨領域閱讀實踐課堂」，吸引近500名教師到場參加。（葉書宏攝）

新北市教育局今（3日）上午於板橋中山國中舉辦全國首創「跨領域閱讀實踐課堂」，吸引近500名教師到場參加。（葉書宏攝）

(中時 )