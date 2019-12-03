蝦皮購物「最強娛樂電商」勢不可擋，今年雙11創下跨夜直播破180萬觀看人次，「12.12 狂歡生日慶」再將蝦皮直播升級推出慶生特輯。12/4力邀新生代男神楊孟霖、施柏宇駕駛蝦皮生日胖卡前進校園，邀粉絲同歡慶生！樂趣加倍獎勵更翻倍，「蝦拼接接樂」、「幸運生日蛋」等四款人氣站內遊戲於雙12期間推出生日特別版，凡參與即有機會得到百萬蝦幣、品牌折扣券及價值破萬Dyson吸塵器！更首度推出全球代言人C羅中文提示音，結合Chatbot (聊天機器人) 解謎等粉絲專頁活動，打造豐富多元的互動娛樂！讓消費者年終蝦拼充滿樂趣！

蝦皮購物生日胖卡開進校園 BL劇鮮肉男神楊孟霖、施柏宇手作雞蛋糕餵食粉絲蝦皮購物雙11力邀楊丞琳、5566等大咖藝人坐鎮蝦皮直播大獲粉絲好評，「12.12 狂歡生日慶」再將互動娛樂延展至線下，首度打造蝦皮生日胖卡12/4開進世新大學校園，由腐女最愛楊孟霖、施柏宇親手製作生日雞蛋糕，熱情邀請同學們透過創意形式祝福蝦皮購物生日快樂！不只可近距離與男神互動、被餵食愛心雞蛋糕，更有機會獲得一日限定蝦皮購物折扣碼！線上直播也將狂灑限量購物金、蝦幣，滿足粉絲一切慾望！

站內遊戲場次獎勵全面升級 百萬蝦幣折扣券天天拿 萬元Dyson吸塵器玩就抽

蝦皮購物日前上線的「幸運黃金蛋」、「蝦蝦飛刀」與用戶最愛「蝦拼接接樂」等多款遊戲於雙11期間共吸引超過千萬人次遊玩！「12.12 狂歡生日慶」再將遊戲全面升級，祭出期間限定「幸運生日蛋」、生日版「蝦蝦飛刀」及「蝦拼接接樂」，同時遊戲場次、獎勵瘋狂加倍，預計發放上百萬蝦幣與品牌折扣券、另有Dyson V8無線吸塵器、飛利浦氣炸鍋驚喜大獎有玩就有機會獲得！

足球先生C羅提示音上線陪伴蝦拼瞬間 社群Chatbot解謎抽萬元購物金「12.12 狂歡生日慶」驚喜不僅如此，打開App更有隱藏彩蛋！只要動動手指，足球先生C羅大秀中文的萌版「蝦皮」即變身App提示音，讓獨家粉絲福利伴隨每個購物瞬間，另有公雞版蝦皮鈴聲可選擇，搞笑指數爆表！此外，粉絲專頁推出全新Chatbot互動遊戲「蝦破膽」，以驚悚電影前導片作為原型，粉絲凡成功解謎並公開分享就有機會抽到萬元購物金！驚喜不間斷，盡在蝦皮購物「12.12 狂歡生日慶」！

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