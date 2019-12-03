家家推出第4張專輯《我想要的Ｉ,Me, Mine》，在推出新歌〈不想認輸〉，拍攝MV過程中，家家分享過去曾遇到挫折，秉持「不想認輸」意念戰勝自我經驗，「有些人可能會覺得我外表長得不怎麼樣，但越聽到這樣，我就越想證明，不靠外貌，我只要把歌唱好，也能站穩一席之地。」

家家說，現在她把這樣不想認輸的心態，延伸至工作態度上，且越挫越勇，「我也陸續證明，真的喜歡我歌聲、我音樂的人，就會去接納我。我在舞台上因為他們發光發熱，也非常有自信地享受表演。」至於現在最不想認輸的事，家家說「在工作方面，像是錄音時我覺得可以更好，就會極力爭取，不想輸給自己。」

家家新歌〈不想認輸〉唱出女性實現自我與蛻變。（相信音樂提供）

〈不想認輸〉充滿北歐氣息與空靈迷幻的流行搖滾歌曲，講述新世代女性遇到生命轉彎處，尋找自我的過程和轉折。 巧的是，MV女主角Faymi的真實人生也有一段「不想認輸」的經歷，過去曾有機會出演戲劇女主角，沒想到後來發現戲份全遭刪光，氣餒挫折當下，毅然決定搬家、改名重新開始，宛如歌詞寫的倔強，在生命的困頓之中掙扎反覆，然後蛻變。

家家日前剛結束新專輯《我想要的Ｉ,Me, Mine》北、中、南巡迴演唱會，馬不停蹄的工作中，她決心放自己一個假，好好充飽電再回來繼續打拚。今年她將在台北市府跨年演唱會上演出，演唱新歌與大家分享。更多家家相關訊息，可上相信音樂或家家官方臉書查詢。

(中時 )