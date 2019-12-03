台灣高檢署檢察長王添盛將於4日屆齡退休，特別在最後1天上班日前往觀禮，蔡碧玉特別代表致贈紀念品。（張孝義攝）

法務部司法官學院位於辛亥路中央百世大樓的第二辦公室，3日舉辦啟用典禮，法務部長蔡清祥致詞時表示，司法官學院第二辦公室是在他院長任內，由當時的台北地檢署檢察長蔡碧檢察長無私的建議提撥給司法官學院使用，現今蔡碧玉擔任院長，也享受了當初無私的成果，期盼司法官學院在擴充廳舍後，能繼續秉持「傳承創新」的精神，培養更多優秀的司法官人才。

司法官學院是在1955年由司法行政部創設，當時名為「司法官訓練所」，歷經3次搬遷才到目前辛亥路的院址，但隨著司法官學院組織改制、犯罪防治研究所的成立，以及檢察官在職教育及多元進用養成教育的班期急遽增加，造成辦公廳舍不足，因此由國有財產局將原先北檢三辦提撥給司法官學院使用。

司法官學院第二辦公室共有2個樓層，1樓A區設有模擬法庭、偵查庭、拘留室等供民眾擬真法庭活動體驗，及法庭、偵查庭各職務角色的說明，全館採「工業風」裝潢。司法學院院長蔡碧玉特別介紹，工業風的裝潢風格是近來相當受歡迎的裝潢，象徵司法官學院的創新。

二辦1樓的B區則是司法官培訓制度演進的文物展廳；2樓C區是介紹司法官培訓管理觀念及學創新發展的展示；2樓D區則是呈現犯罪防治研究中心的設立及現況，民眾可預約參觀。

台灣高檢署檢察長王添盛將於4日屆齡退休，特別在最後1天上班日前往觀禮，蔡碧玉特別代表致贈紀念品。

(中時 )