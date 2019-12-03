中部人的命不是命！台中市長盧秀燕3日號召中部7縣市首長舉行緊急會報，向中央發出怒吼，簽署「中台灣區域治理平台共同聲明」，要求落實減煤，中部7縣市600多萬人忍無可忍，中火再不改善將聯合向台電與經濟部提告，甚至發動7縣市包圍中火，7人手比打叉手勢，怒喊「只要我在，沒得商量」，中火再荼毒民眾健康，號召明年1月11日大家用選票下架民進黨。

台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、苗栗縣副縣長鄧桂菊、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、嘉義市副市長陳淑慧等人，今日齊聚台中市，為中火生煤燃燒造成空氣汙染，強力捍衛台中市的天空，

7縣市首長也共同簽署「中台灣區域治理平台共同聲明」，要求減少生煤發電的6項共同聲明

，包括：

1.減煤是世界趨勢，包括英國、歐盟甚至是南韓忠清南道等地區也開始跟進，目前台中市已正式申請加入減煤聯盟，呼籲中央應積極跟進申請加入，代表減少生煤發電的決心。

2.《台中市管制生煤自治條例》是地方議會通過，具法律效力，並對中台灣地區空氣品質改善具良好效益，中央不應刻意修法架空地方改善空氣品質權限。中台灣區域治理平台七縣市支持自治條例所規定，台中電廠每年生煤使用量上限應為1104萬公噸，人民健康無10％容許誤差。

3.呼籲中央應正視燃煤發電的空氣汙染問題，請中央加速綠能發電的推動，減少燃煤發電比例，改善中南部空氣汙染的問題。

4.減碳不是下一代的責任，火力電廠應加速降低空氣汙染及碳排放的總量。

5.為建立永續韌性的生活與產業環境，中央應儘速《落實溫室氣體減量及管理法》，推動溫室氣體總量管制及排放交易制度，並結合相關管制法規與補貼制度，加速碳排放減量及氣候變遷調適工作。

6.中火規畫2部燃氣機組上線後將10部燃煤機組的4部轉為備用，「不減反增」漠視中南部民眾生存權之作法，令人無法接受，呼籲中央應正視民眾訴求，督促台中電廠將4部燃煤機組於燃氣機組商轉前除役，改善中南部空氣汙染的問題。

(中時 )