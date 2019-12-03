內湖經營高價跑車買賣業務「Beta Auto」北塔車業負責人鄧超鴻，前年10月起以「一車多賣」的方式，向富二代兜售麥拿倫、藍寶堅尼、法拉利等超跑，實則，車子早已賣給租賃公司，他以「photoshop」軟體修改車主名字，佯稱超跑已過戶，詐騙得手1億6354萬，士林地檢署傳喚富二代作證，他們對於被騙數百萬都希望低調處理，檢察官依違反銀行法對鄧男提起公訴，並建請法院加重其刑。另外，被指違幫派兄弟的道姓男子則不起訴。

38歲的鄧超鴻自稱是「超跑達人」，在內湖經營車輛買賣，店內擺放與藝人的合照，上節目打知名度，表面上光鮮亮麗，銀行帳戶內卻只有9132元，今年1月21日以photoshop繪圖軟體剪貼、複製，將活期存款金額變成3384萬元，以此取信富二代自己財力雄厚，投資購買超跑、黃金等轉投資事業。

鄧去年4月先以公司名字將千萬超跑賣給租賃公司，並以每月支付租金回租超跑，擺放在店內供客人試乘，若有合意的車款，被騙的富二代會先支付750萬、850萬元才能將車開走，至於過戶細節，鄧再以投資為由，每月可以獲得百分之10的高獲利，拖延過戶日期。

鄧轉手的高價超跑數量多達24輛，他辯稱，車市很多「一車多賣」，都是「商業慣例」，而且租賃公司的合約上有載明，如果租約到期後即可購回車輛，並沒詐騙意圖，與客戶之間都是債務糾紛，已經陸續在協商還款。

但檢察官認為，資賃公司並沒有同意承租期間可以出售車輛，鄧等人已犯下侵占罪行，另外，投資車跑每月獲利10％則以違反銀行法吸金，共收取1億2380萬元、詐欺取財部分則得手3974萬元，士林地檢署依違反銀行法、詐欺、業務侵占、偽造文書等罪提起公訴。士林地院則日前以鄧羈押4月期滿，裁定交保候傳。

(中時 )