高以翔的爸爸、媽媽、兩個哥哥到靈堂準備頭七事宜。吳松翰攝

高以翔猝逝，震撼兩岸演藝圈。取自臉書

陳凱倫來去匆匆。吳松翰攝

中視前總經理江奉琪。吳松翰攝

高以翔上月27日在大陸錄製綜藝節目猝逝，享年35歲，他的遺體昨已送回台灣，今下午1點也將在一殯對面的金寶軒靈堂舉辦頭七儀式，今早有大批媒體在靈堂外守候。

近午時分，高以翔的女友Bella在一男一女友人陪伴下到靈堂， 高的事業夥伴蔣珅瑋也同行，接著王鈞、丘秀珠夫婦陸續抵達，未發一語，快步走進金寶軒。高以翔的爸爸、媽媽及高以翔的大哥、二哥高宇橋搭同部車抵達，4人都穿黑衣，臉上戴墨鏡，難掩憔悴哀戚表情，下車後，對於媒體問到是不是要準備幫高以翔做頭七，高爸爸神色哀戚，未有回應。

稍早中視前總經理江奉琪、陳凱倫到場致意，江奉琪讚高以翔是個貼心的孩子。陳凱倫表示，雖與高以翔從未合作，「只是這些天他會出現我夢裡～」，他很心疼高以翔的經紀人、老朋友王鈞夫婦，今天第一個到場致意，陳凱倫昨還在主持廣播現場直播做了2小時的「向高以翔悼念專輯」，十分有心。

不知道是不是家屬於15日將在一殯景行廳為高以翔舉辦告別式，近日已開始和殯葬業者討論告別式相關細節。高以翔生前待人溫暖，據知告別式的布置也以溫馨為基調。高以翔所屬的傑星公司昨晚在聲明中表示，靈堂將在6日早上10點到下午6點開放粉絲追悼，謝絕花束、禮物。

(中時 )