眾所期盼的雙12年末回饋大賞暖心登場，PChome 網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物宣布雙12年終犒賞活動正式啟動！為延續雙11搶購熱季的氛圍，PChome 24h購物祭出百萬商品感恩回饋價，天天推出限量12元超殺瘋搶品，全新上線電子票券服務，囊括餐飲、旅遊、保養等多元商品，並攜手36大銀行最高回饋21,200 P幣，還有百大品牌筆筆回饋15%起，天天回饋無上限，無論是年終犒賞自己，或是配合節日挑選送禮好物，全站超值好康通通一次回饋大放送！此外，為感謝千萬會員的支持，PChome 24h購物也盛大舉辦全視角概念體驗演唱會，於12/9-12/12連續四晚以全視角概念體驗設計：「發現愛」、「愛存在」、「團團愛」、「來愛吧！」等多種以愛為名的風格主題，並分別邀請陶晶瑩、曾沛慈、Nick周湯豪、動力火車、四分衛、Leo王、蛋堡、Karencici等八組超強卡司接力開唱，超吸睛的活動演出，期望能帶給消費者最難忘的年終購物饗宴。

為於歲末年終感恩回饋消費者，並響應聖誕節與跨年的到來，PChome 24h購物推出多款強檔促銷爆品，如ASUS ROG Phone電競旗艦機狂降$1,910、Motorola 藍牙耳機破盤下殺5折價、日本阿拉丁煤油暖爐狂降三千等，且指定分會場天天祭出限量12元超殺瘋搶品，包含小米手環腕帶、AIBOXVR VR眼鏡、Daijobu星泰吃到飽上網卡、DIVI Sound mix 2 真無線藍牙耳機、Kworld 5孔快充頭。另外，也全新上線電子票券服務，其中包含八雲町和牛海鮮鍋物的限量日本雪蚧海陸雙人饗宴、花蓮蝶谷溫泉渡假村假日不加價的氧森星級渡假住宿，全方位商品要讓消費者暖心度過歲末寒冬！而PChome 24h購物也表示，年末消費者的消費力道多著重於個人願望清單的選購上，辛苦一整年，提醒消費者也別忘了好好犒賞自己、寵愛自己，年末女性消費者的重點選購品類以美妝保養商品居多，其中以SK-II、提提研面膜、摩洛哥優油等商品最受青睞，老爹鞋鞋款、JLab 真無線藍牙耳機、飛樂健康免油氣炸鍋也是相當搶手的商品，男性消費者則以ASUS 電競筆電、ViewSonic 電競螢幕、Herman Miller 人體工學椅等娛樂休閒商品為主要購買趨勢，Redmi Note 8 Pro、小米藍牙耳機、GoPro 攝影機等3C用品也十分熱銷。

此外，PChome 24h購物也指出，年末送禮買氣持續高漲，今年以通訊、電玩、家電為三大熱銷品類，熱搜關鍵字中也觀察到小米系列產品如小米手環4、米家掃地機器人，因高性價比而相當受到消費者的青睞；iPhone 11與AirPods則是今年十分搶手的夢幻逸品，顯著的降價幅度吸引許多年輕人於年末觀望入手；大小朋友都喜愛的Switch與PS4也是歲末送禮的好選擇，各種新遊戲片的上市帶動熱度攀升，成為相當搶手的送禮好物；筆記型電腦與螢幕的年終汰換潮，讓熱搜程度更勝過往，多款強打筆電皆推出破盤特惠，吸睛優惠成功拉攏消費者的關注；而熱門家電用品則有氣炸鍋、日本IRIS除?吸塵器、以及Hypervolt 無線震動按摩槍，家庭主婦除了可趁年終選購今年熱賣的家電好物，省時便利的家電類商品也是送禮給長輩、另一半的推薦選項。

而為感恩加碼回饋給消費者，PChome 24h購物更於雙12檔期中鉅獻六大溫馨豪禮給消費者，除了隨箱發送限量感謝卡，以及推出限量禮物盒專區外，還有多項消費滿額犒賞好禮，包含全站指定消費滿$12,000，即可登記抽12,000 P幣大禮包、全站消費滿$1,212，即可登記抽加賀屋雙人溫泉住宿券、雙12當天全站消費滿$12,000，即送BOXMAN精美木質托盤，數量有限送完為止、APP全站消費滿$490，即抽GoPro HERO8 BLACK！另外，也將於12/3起在PChome 24h購物臉書粉專推出15個行業的互動貼文，並提供推薦優惠犒賞商品，希望透過貼心的線上互動方式，能慰勞各行各業這一年來的辛勞，讓消費者感受PChome 24h購物最誠摯的感謝與祝福，共同攜手度過溫馨的歲末時節。

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