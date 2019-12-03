52歲陳姓男子因內急到楊梅警分局草湳派出所借廁所，不滿蘇姓巡佐佔用太久，待蘇一出來竟嗆：「他媽的當個警察了不起是不是」，被依侮辱公務員罪嫌送辦，但桃檢認為陳男只是借廁所，並沒有涉及案件要被逮捕，不構《刑法》侮辱公務員要件，偵結予以不起訴。

陳姓男子今年9月30日上午9點多，一時內急衝到附近的楊梅警分局草湳派出所借廁所，恰巧蘇姓巡佐正在使用，陳男在外「憋」到受不了，見蘇姓巡佐一開門走出來，當場開罵怒嗆：「他媽的當個警察了不起是不是」，蘇警依侮辱公務員罪嫌將他送辦，公然侮辱部分則沒有提告。

桃園地檢署檢察官指出，《刑法》侮辱公務員罪的前提，是行為人在公務員依法執行職務時當場侮辱才算，但蘇男雖是值班副所長，僅是如廁後走出，並非依法執行公務，且法令並未禁止民眾借用派出所廁所，認為陳男的行為不構成侮辱公務員罪，予以不起訴處分。

(中時 )