人體包括吃的、喝的、呼吸的或是皮膚接觸的，都有機會碰到「毒」，因為「毒」就存在我們的四周環境當中，像是受到污染的空氣及水，含有化學物質的加工食物、含有殺蟲劑及除草劑的農作物及含有重金屬的海鮮等，甚至是抽菸、二手菸及喝酒等對身體來說，無疑也都是毒害。

然而，比較常被忽略的就是食物經處理及烹調後所帶來的毒害，像是醃漬物，包括豆腐乳、豆瓣醬及臭豆腐等，如果處理不當，很容易受到黴菌污染，進而分解出黃麴毒素，其為肝癌的主要致癌物；而雞、鴨、魚肉如果用高溫去油炸或燒烤，會產生致癌物質異環胺，導致大腸癌及乳癌；炸薯條及洋芋片，澱粉類的食物經高溫油炸之後，會產生致癌物質丙烯醯胺，增加罹患膀胱癌的機會。

在所有的毒害污染物質當中，又以環境荷爾蒙物質占最多，包括塑化劑、雙酚A、世紀之毒戴奧辛、多氯聯苯、DDT、壬基酚及有機氯農藥等，這些物質存在大自然中不易被分解，多經由食物鏈進入人體，干擾身體內分泌系統，造成生殖性的危害。

想要排解身體內日累月積，不妨試著從這5件事開始著手：

1、立即停吃，阻斷「毒的來源」

若要減少吃入環境荷爾蒙物質，就不要吃高油脂的食物，包括雞皮、鴨皮及內臟等，在阻斷「來源」之後，人體經由2、3天的代謝，就可以將大部分的塑毒排出體外。

2、慢性病患定期檢查肝腎功能

要維持腎臟的功能、降低負擔，必須避免服用不必要的藥物。所以，如果本身肝臟及腎臟功能就不好的人，對於藥的使用，就要更加小心，必要時需要做適度的減量。

3、多吃高纖蔬果

要讓肝臟保持良好的解毒功能，應克制飲酒，人工添加的食品少吃，多吃天然食材及當季盛產的蔬果。還有要多吃高纖維蔬果、五穀雜糧及豆類，可以有利排便，減少宿便的機會，避免毒素又被腸胃道吸收回去；此外，高纖維蔬果含有豐富的抗氧化物質，可以修補受到毒性傷害的細胞，可說是一舉二得。

4、多喝水，幫助腎臟代謝

因為人體吃下大量的動物性蛋白，最後的尿酸及尿素氮等廢棄物，都需要由腎臟排出體外， 對腎臟是很大的負擔，因此盡量多喝水，才能幫助腎臟代謝。

5、多運動，幫助皮膚排毒

平時要多運動，可以幫助皮膚代謝出更多電解質鹽分及尿毒等毒素。

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(中時電子報)