今年的大陸冷氣團是5年來最早報到的，讓大家紛紛猜測今年的冬天會很冷。然而，中央氣象局表示，目前熱帶太平洋海、氣環境場接近正常，預測在明年春季前仍以維持正常的機率較高。

氣象局統計過去第一波北方系統影響台灣的時間，顯示近數十年來有愈來愈晚的趨勢。經檢視氣象局及其他各國數值模式的預報，氣象局研判今年冬季平均氣溫以正常至偏暖，雨量以正常的機率較大，但冬季為冷氣團活躍季節，仍不排除有寒流影響機率。

氣象局指出，今年秋季西北太平洋共有16個颱風生成，多於氣候平均值11個；侵台颱風數接近氣候平均值1.2個。氣象局進一步指出，今年秋季台灣平均氣溫偏暖，雨量方面除北部及南部沿海正常，其餘明顯偏少，阿里山、玉山及澎湖更創下設站以來秋季雨量最少的紀錄。

氣象局提醒，未來一季時值隆冬，就如過去幾年，冬季平均氣溫即使偏暖，仍有寒流天氣影響的機會，季節內的天氣變化仍宜參考氣象局的短期天氣預報，如目前研判12月上旬即可能有較強冷空氣南下影響的機會。

(中時 )