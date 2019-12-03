2020大選進入倒數階段，民進黨發起「全民下架吳斯懷」，拒絕親中人士進入國會，國民黨反擊提出「全民下架柯建銘」，拒絕支持關說、妨害司法正義的名單。時代力量黨主席徐永明撿到槍，批評藍綠都在比爛，不僅法案打假球，兩大黨用人也是半斤八兩，例如前台水董座徐享崑是兩黨歷史共業經典案例，兩黨互罵不分區人選時，應該為當時提拔貪汙犯的人出來道歉。

徐永明指出，最近因韓國瑜砂石案，連帶爆出涉嫌貪汙的徐享崑在外逍遙，事情鬧大才落網。徐享崑是兩黨歷史共業的經典案例，曾爭取藍提名選苗栗縣長，之後又經「菁英入黨」轉綠，藍綠都應該為提拔貪汙犯至少先道歉。

徐永明認為，藍綠兩邊都在比爛，一邊賣「芒果乾」、一邊主打「妨害司法正義」，但兩大黨都曾全面執政過，掌握過半國會，卻在相關法案立法上不是緩如牛步，就是不動如山，例如「反併吞滲透法」、「妨礙司法公正罪」和「不法關說罪」。給大黨全面執政有什麼用，就是全面怠惰、極度腐敗而已。

徐永明說，除法案打假球，兩大黨用人也是半斤八兩，時力去年整理藍綠議員參選名單，結果發現一堆涉及貪污、賄選者，仍被提名。藍綠共治下，「清廉」早已不是台灣價值。

(中時 )