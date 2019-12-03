屏東縣長潘孟安2日在蔡英文及蘇震清競選總部成立大會上，宣布高捷紅線南延到東港已「定案」，遭高雄市副市長葉匡時質疑「是假新聞嗎？」潘孟安3日上午接受媒體採訪時表示「很遺憾！」指出公共建設已泛政治化，並拿出高雄市捷運局路網規畫報告澄清。

潘孟安指出，高捷延伸屏東案早在高雄市前市長吳敦義時就已提出討論，後來停頓；直到去年前瞻計畫補助5千萬元，委託高雄市捷運局做可行性評估，並在今年9月中完成報告，10月高市捷運局長范揚材還到縣府討論路線，11月21日副局長又來一次。

當時就提出可行性較高的路廊，其中以紅線延伸經林園到東港的路線最具優勢，並將評估結果報到交通部與行政院，另外3條路線較佳路線也一併送出。他說，2日晚上是行政院副院長陳其邁提到高捷南延東港，他才進一步說明兩縣市已確定路線。

潘孟安也拿出高市捷運局提出的路網規畫報告書，反問葉匡時「這怎麼會是假新聞？」他也暗諷高雄市長很忙，市長請假，副市長就撿到槍，應該要了解狀況，不要第一時間就在臉書說屏東縣製造假新聞，也不要一到選舉就泛政治化。

他強調，葉匡時在擔任交通部長期間，就曾「沒收」高鐵南延屏東，難道現在也要「沒收」高捷南延嗎？

(中時 )