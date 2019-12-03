御臻園的包炒飯拿下創意創意潮流組冠軍。（陳人齊攝）

農糧署昨天舉辦「台灣炒飯王-全民潮飯對決之戰」全國總決賽，今天在農糧署召開記者會揭曉冠軍得主，最終由來自台北的欣丼食堂及台中市的御臻園分別拿下美味經典組以及創意潮流組冠軍。

農糧署表示，本次競賽以炒飯為主題，共分為美味經典及創意潮流2組，吸引全台171組料理好手，共推出225款炒飯參賽，本次競賽評審團由王瑞瑤、吳秉承、蔡季芳、吳鳳、李廖峰等美食專家組成，得分關鍵是在30分鐘內透過食材搭配、烹調火侯、調味控制以及外觀擺盤等面向，充分發揮米飯的香美之味，相當考驗廚師的技藝。

本次奪得創意潮流組冠軍的御臻園，原本是麵食館，透過創意巧思將麵食與炒飯完美結合，以九層塔包子皮包覆以台南11號米製成的三杯雞炒飯，鎖住米香和湯汁精華，創意十足，而欣丼食堂則是以高溫拌炒出油亮光澤的台稉9號米，加上肉絲、蔥花提香，完美呈現米飯香Q彈牙口感奪得總冠軍，不僅獲得10萬元獎金，還將與金品食品公司合作，於明年第一季推出冠軍炒飯在各大通路販售。

(中時 )