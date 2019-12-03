北市議員王世堅3日邀集北市府大批官員，進入World Gym台北民權東店現勘。（張穎齊攝）

北市議員王世堅3日進入World Gym台北民權東店現勘，指著門口的花束與賀卡，痛批「這難道不叫正式營運嗎？」（張穎齊攝）

北市議員王世堅3日進入World Gym台北民權東店現勘，要求即日起就開罰並勒令停業。（張穎齊攝）

World Gym台北民權東店。（張穎齊攝）

World Gym世界健身俱樂部台北民權東店在沒經過竣工勘驗與查核通過的情況下，就開始營運，恐有消防安全疑慮。北市議員王世堅3日邀集市府相關單位入店現勘，要求市府立刻開罰並勒令停業，並炮轟World Gym無視公權力，成了「細菌！」建管處當場開罰。World Gym則堅稱，目前僅開放會員參觀體驗，尚未正式開幕。

World Gym官方回應，台北民權東店目前僅開放會員參觀體驗，尚未正式開幕；會所合法建造，皆符合政府規定送審核准之圖說，按圖施工；後續相關稽查、驗收、會勘，皆已進入規定審查排程。不過，經體育局現勘後，認定「就是正式營業」，建管處當場依建築法開罰6萬元。

王世堅3日邀集北市消防局、建管處、商業處、法務局、體育局等單位現勘，他指出，World Gym民權東店面積高達1400坪，且在地下室，消防設備、逃生動線和避難空間更應該達到法令規範，並需通過市府查核後，才可開始營運，但竟然敢在11月28日就偷跑，無視市府公權力。

王世堅強調，他半個月前接獲江寧里長徐信洲反映後，便邀集市府及World Gym業者在議會舉行協調會，當面告訴業者要等竣工勘驗查核通過才能營運，怎料仍置之不理，仗勢自己是國際知名品牌、財大氣粗，罔顧市民安全和消費者權益。

「World Gym成了細菌，潛伏在各角落！」王世堅加碼爆料，World Gym在北市共有22家分館，除了民權東店，另外21家近年被查出有96次消防查驗不合格，但消防局僅開4張罰單、7萬8000元，罰個零頭，像蚊子叮一樣；World Gym從2015年1月至今年11月，近5年消費糾紛竟高達971件，平均每2天就1件，業者太惡劣。

王世堅還說，業者有派建築師跟建管處談回饋，但回饋不重要，重要是安全，要求今天就開罰，並勒令停業、限期改善，改善期間不得營業，否則就再罰，屢勸不聽就斷水斷電。

北市建管處副工程司楊景程表示，此處以前是一般零售業的用地，目前變更為健身服務類，使用執照也完成第一階段的圖說書面審查，並取得施工許可證，但尚未經過竣工的勘驗與查核通過，所以不得營業，今日經體育局認定有在營業，所以開罰6萬元，並要求1個月內改善，不改善再罰，再三不改就要求停業。

(中時 )