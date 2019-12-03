大家每天都會喝水，喝了水身體產生 尿液，隔一段時間就會想上廁所，這是再正常不過的事情，但排出的尿液當中，卻可能隱藏身體密碼要透露出來的警訊，例如尿液的顏色、氣味、狀態等。

台北市立聯合醫院和平院區泌尿科主任陳證文指出，有些人的尿液偏黃，有些人的尿液量偏少，或有些人甚至尿液當中透著血絲；一發現時，先想想自己每日喝水的量有沒有足夠，再回想這段時間有沒有吃特別的食物或藥物，這些判斷都可以初步了解身體的健康狀況。

陳證文表示，尿液檢驗是一種簡單又廉價的身體檢查，做尿液檢測時，務必採用中段以後的尿液，避免因為雜質過多或是體外細菌影響判定結果。

pH酸鹼值：正常的尿液酸鹼值為pH6，呈現弱酸性，如果pH高於9，則是鹼性尿，低於pH5則是酸性尿；而尿液的酸鹼值，和食物的攝取很有關係，例如痛風患者，如果尿液偏酸性，就很容易產生結石。

尿比重：用來檢測「腎臟濃縮尿液」的功能是否正常，例如低比重尿，可能是尿崩症、水喝太多、利尿劑或慢性腎炎等，高比重尿，則是糖尿病、心臟衰竭、脫水等。

尿蛋白：一般健康成人，每天都會排出微量的蛋白尿，大約30～100mg，如果檢測出來呈陽性，可能就是高血壓、腎臟疾病或泌尿道感染導致，此外，如果有激烈運動或晚睡，也會有過量的蛋白尿排出。

尿糖：是用來檢測有無糖尿病的重要指標，方便又快速，如果檢測結果是陽性，就需要抽血檢測飯前血糖，進一步判定有沒有罹患糖尿病。

尿膽紅素原：用來檢測肝臟疾病，一般來說，尿膽紅素原是由糞便排出，少部分才會從腎臟排出，若尿液中的尿膽紅素原過高，表示可能有肝硬化、急性肝炎或溶血性黃疸等。

酮體：酮體是體內脂肪代謝不完全的產物，常見於糖尿病患者，但也可能發生在孕婦、飢餓、發燒、甲狀腺機能亢進的人身上。

亞硝酸鹽：檢測尿液中有無細菌感染，如果有反應，則需要進一步檢查是何種細菌造成。

尿潛血：當尿潛血檢測呈陽性反應時，可能是腎結石刮傷尿道造成，此外也有可能是腫瘤或泌尿系統感染所致。

尿沉渣：主要是進一步檢查泌尿系統疾病，尿液中的白血球如果過多（正常值

0-5／HPF），表示泌尿系統可能受到感染；如果紅血球過多（正常值0-2／HPF），則可能是結石、腫瘤或腎臟問題。

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(中時電子報)