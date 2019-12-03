歌手梁靜茹9月受訪時落淚坦承與老公正趙元同在辦離婚；2日趙元同在私人臉書宣布，與梁靜茹已完成離婚手續，遺憾無法一起走到最後，更稱「我一直很愛靜茹，很愛這個家」。

對於趙元同深情款款的「離婚宣言」，女人大律師李怡貞表示，婚姻黑暗面她看多了，不是隨便幾句深情款款的句子就能掩蓋。她更借用梁靜茹經典名曲《勇氣》歌詞，改為「愛真的需要勇氣，說幹話也是需要勇氣」，作為註解。

趙元同發文說：「我一直很愛靜茹，很愛這個家，很多外界看到的事既非事實，也惡毒傷人，在如此困難的時刻，還受到如此巨大的汙衊打擊，痛苦不足以形容我的心情。」

由於趙元同之前曾被爆出偕兩女出遊，還跟其中一女牽手購物一日兩會面，律師李怡貞表示，如果這不是假新聞的話，那她大膽推測，趙深情款款的句子沒說完整，後面應該是：「我真的不想離婚以免被分財產」、「我真的很愛妳很愛這個家只要妳不跟我要錢」。

李怡貞並簡單幫大家複習《夫妻剩餘財產分配》，依照目前民法規定，總共有2種選擇：

1.共同財產制；

2.分別財產制（民法第1030條、第1044條）。

3.若是當初結婚時，或是在婚姻關係中，雙方都沒有做過任何財產制約定，就是適用法定財產制的規定（民法第1005條參照）。

而所謂的《剩餘財產分配請求權》，就是從未約定夫妻財產制的雙方，在離婚時，將現存的婚後財產，扣除婚姻關係存續期間的所負的債務後，可以向對方請求差額半數的權利（民法第1030條之1）。

舉例來說，阿貞跟老王在105年結婚後，且針對夫妻財產制沒有做特別的約定。但阿貞發現老王移情別戀愛上小王，於是決定和老王離婚。

而兩人離婚時，老王的婚後財產淨值為新台幣（下同）1000萬，阿貞婚後為了照顧家庭減少工作，婚後財產只有500萬。

因此阿貞依照民法第1030條之一第1項的規定，可以向老王請求250萬元（計算式：（1000－500）×1/2＝250）。

最後，李怡貞貼心提醒，錢能解決的事都是小事；她不知道（梁趙婚姻）實情如何只覺得很瞎，但「趙先生真的很有勇氣」，因為公眾人物離婚「多講多錯不要有二次傷害」。

(中時電子報)