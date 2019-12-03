梅西獲選金球獎，領獎時與家人合影。（美聯社）

阿根廷足球巨星梅西(Lionel Messi)今年第6度摘下金球獎(Ballon d'Or)，超越勁敵C.羅納多(Cristiano Ronaldo)獨居史上第一。梅西9月時也拿到第6座足球先生，C羅以後要追上是非常困難的，C羅目前的足球先生和金球獎都是5座。

梅西兩次領獎時C羅都缺席，上次他藉口在家看書，這次有比較好的理由，因為他摘下了義甲年度最佳球員、年度最佳前鋒。C羅的隊友說：「這就像你要在網球明星費德勒、納達爾、喬柯維奇選一個人，是很困難的。」

金球獎是由法國足球雜誌所舉辦的票選，歷史悠久且公信力高，曾經跟足球先生合併為足總金球獎。合併期間梅西拿下4座，C羅3座，除他們兩人沒有任何其他人拿過。今年兩個大獎雖然分開，不過選出的前3名完全相同，荷蘭後衛范戴克(Van Dijk)皆位居第2名，C羅都是第3。

梅西本來也是史上最快踢進職業賽600球的，而且生涯都效力巴塞隆納，在高水準的西甲競爭。現在這兩項大獎分開，梅西相當於又領先C羅兩個獎座，除非C羅能夠率領葡萄牙和尤文圖斯再創高峰，不然「史上第一」之爭可能就在此結束了。

(中時電子報)