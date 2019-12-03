台南市第2選區立委參選人李武龍3日上午舉行記者會，為農民叫屈，辛苦一輩子，喪葬津貼只有為15萬3000元，若他當選立委，將要求修法，把喪葬津貼由5個月提高為15個月，爭取符合農民需求的政策。

李武龍表示，農保喪葬津貼是由1985年開始的政策，農民保險費由政府負擔50％，被保險人負擔40％，投保農會負擔10％，喪葬補助按月投保金額給付5個月；直到2011年由馬英九總統再次調高與修正，從5個月提高為15個月，給付總額為15萬3000元，自此就沒有再調整了。

李武龍說，他勤跑基層，對於農民的心聲與需求相當了解，因為通貨膨脹，現在的喪葬津貼不足以支付喪葬費用，農民辛苦了一輩子，為家事、農事煩惱，還要為後事擔憂。

李武龍強調，農保喪葬津貼近10年未調漲，若他明年當選立委，要為農民爭取喪葬津貼提高1倍至2倍、至少30萬元以上，讓辛苦一輩子的農民能老有所終無後顧之憂。

李武龍說，民意代表就是要能為民發聲、苦民所苦，現在政府為了選舉而大打撒幣政策，補助國民秋冬旅遊、發放夜市消費券，造成債留子孫，為何不把錢花在刀口上，實質上幫助農民，未來他若進立法院，一定會認真審查國家預算編列，爭取實質的符合人民需求的政策。

(中時 )