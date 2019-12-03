優人神鼓團隊歷經祝融後浴火重生，藝術總監劉若瑀（左）與音樂總監黃誌群（右）對未來保持著樂觀態度，帶領團隊走向重建之路。(鄧博仁攝)
優人神鼓團隊歷經祝融後浴火重生，藝術總監劉若瑀（左）與音樂總監黃誌群（右）對未來保持著樂觀態度，帶領團隊走向重建之路。(鄧博仁攝)
優人神鼓團隊歷經祝融後浴火重生，藝術總監劉若瑀表示，將盡量保留被火燒過的鑼、鈸原貌，希望在未來以不同形式展列。(鄧博仁攝)
優人神鼓團隊歷經祝融後浴火重生，藝術總監劉若瑀表示，將盡量保留被火燒過的鑼、鈸原貌，希望在未來以不同形式展列。(鄧博仁攝)

優人神鼓團隊歷經祝融後浴火重生，藝術總監劉若瑀（中）對未來保持著樂觀態度，帶領團隊走向重建之路。

(中時 )

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