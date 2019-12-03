優人神鼓 14:562019/12/03 中時 鄧博仁 、王寶兒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 優人神鼓團隊歷經祝融後浴火重生，藝術總監劉若瑀（中）對未來保持著樂觀態度，帶領團隊走向重建之路。(鄧博仁攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 優人神鼓團隊歷經祝融後浴火重生，藝術總監劉若瑀（左）與音樂總監黃誌群（右）對未來保持著樂觀態度，帶領團隊走向重建之路。(鄧博仁攝) 優人神鼓團隊歷經祝融後浴火重生，藝術總監劉若瑀表示，將盡量保留被火燒過的鑼、鈸原貌，希望在未來以不同形式展列。(鄧博仁攝) 優人神鼓團隊歷經祝融後浴火重生，藝術總監劉若瑀（中）對未來保持著樂觀態度，帶領團隊走向重建之路。 (中時 ) #團隊 #神鼓 #重建 #帶領 #未來 #優人神鼓 也許您會感興趣 推薦閱讀 公股行庫動起來 「金援」老屋推重建 11:002019/11/29 財經 觀念平台－打國際盃前不可不知的 新創團隊完勝三要素 04:102019/11/29 產業特刊 危老首案欣璞綻 熱烈完銷 04:102019/11/29 產業特刊 引領電商巾幗傳奇!創業家「妯娌」榮獲「台灣百大MVP經理人」殊榮 17:022019/11/29 財經 貿協率八家新創團隊前進首爾、加速媒合商機 17:322019/11/29 財經 蘇嘉全：妙天肯定蔡英文帶領國家往前邁進 16:302019/11/30 政治 季軍 惦家等你 帶領遊客深入雲林的好 04:102019/12/02 產業特刊 陸大部地區本周雨雪稀少 東北進入冰凍周 12:312019/12/02 兩岸 中州科大論文門 校長、副校長記大過 15:142019/12/02 生活 《汽車股》和泰車TOYOTA、LEXUS前進車展，電動概念車掛帥 12:502019/12/03 財經 生活熱門新聞 網傳今年冬天會很冷 氣象局回應了 - 生活 不尋常降雨訊號 專家：周四兩地區將有致災性大雨 - 生活 防寒氣 中醫：身體這6部位保暖最重要 - 生活 下探12度！氣象局曝雨勢最大時間 - 生活 薑母鴨羊肉爐恐致腦溢血 醫揭5種可怕風險 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。