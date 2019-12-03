不滿美國通過「香港人權與民主法案」，大陸2日宣佈除了暫停審批美軍艦機來港休整申請，且對「美國國家民主基金會」與「人權觀察」等5家非政府組織實施制裁，其中被陸認定與美中情局密切的美國國家民主基金會早就被盯上，除了指控涉入近期香港反送中示威之外，陸官媒先前就指控其涉嫌資助民主運動、藏獨、疆獨等勢力，干涉大陸內政。

不滿美國通過「香港人權與民主法案」，大陸宣布將對對「美國國家民主基金會」等非政府組織實施制裁，但事實上該基金會早就被陸盯上許久，指控其長期介入資助港獨，以及現今的反送中運動。

據BBC中文網指出，「美國國家民主基金會」今年8月已被陸外交部一份42頁的報告點名，指責該基金會在香港資助「顏色革命」，數家官媒曾指責基金會與中情局存在合作關係。此前，委內瑞拉、埃及和菲律賓政府曾對該基金會作出類似譴責。

據《北京日報》引述陸官媒中央電視台報導，成立於1983年的美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy，NED），被認為與美中情局關係密切，是美國對外民主滲透活動的重要機構，是主要依靠美國政府撥款從事活動的所謂非政府組織。

根據2010年第1期的《中國外交》期刊「美國國家民主基金會及其對疆獨組織的資助」一文指出，先前雷根政府為了重振美國在海外秘密政治活動，但又擔心利用中情局運作可能會遭到國會與民意反對，故讓美國國家民主基金會以非政府組織方式成立，而其資金源自美國國會撥款以及私人捐贈，每年為亞洲、非洲、中東歐、拉美、中東和前蘇聯地區的民主團體提供大量資助，也是藏獨和疆獨勢力的重要資金來源。

該文指出，美國國家民主基金會在海外活動可分為兩類，對中歐轉型國家以鞏固民主為主，而對所謂共產主義與極權國家，則是促進自由化與保護人權，而對大陸的資助專案呈逐年增長，其中對大陸資助對象中，特別將新疆、西藏與香港獨立列為項目。而《環球時報》曾報導，被大陸指控為疆獨分子的世界維吾爾大會主席熱比婭表示，在美國國家民主基金會的資助下，才能在全球展開活動。

據日本《朝日新聞》2016年5月17日報導稱，美國國家民主基金會共向大陸有關民主和人權問題的團體提供總額高達9652萬美元的資金支援，有關西藏問題的團體獲得約625萬美元，有關新疆問題的團體獲得約556萬美元，其中包括「世維會」等被認定為疆獨組織的團體。

事實上，美國民主基金會也曾於2014年遭懷疑涉入香港雨傘革命。當時負責亞洲、中東和北非項目的副總裁格雷夫在接受美國之音獨家專訪時駁斥此一說法，認為親北京的陸媒在港發表了不少對該基金會的負面報導，但「專制的政府，缺乏通過選舉得到公眾合法性的政府，把公民的不滿歸咎於外國人，是司空見慣的」。

對於陸方反制作為，美國務院2日強硬回應，批評大陸指控不實，並指北京誣賴外國勢力介入是為了分散外界注意力。但值得留意的是，雖然陸官方明確指出要對美國民主基金會等非政府組織祭出制裁，但並未明確指出將採取什麼形式的制裁。

(中時電子報)