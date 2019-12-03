台中市長盧秀燕積極推動富市台中，經濟發展局將於14日假豐原廟東復興商圈舉辦「2019豐原廟東復興商圈歡樂購嘉年華」活動，除超值優惠以50元可購得面額150元現金折價樂購券外；嘉年華會還邀請商圈店家共襄盛舉，不僅有消費滿額摸彩、熱門3C商品一元競標活動，當天還可與商圈吉祥物－福蘆弟一同玩樂，現場並有彩繪燈籠活動，邀請市民一同參與「2019豐原廟東復興商圈歡樂購嘉年華」！

經發局指出，今年活動超值優惠─嘉年華一日樂購券，自3日中午12：00開始可至豐原廟東復興商圈FB粉絲專頁進行線上預購，每人限預購2張，預購時間至12月10日中午12：00止，數量有限，購完即止；民眾於活動當日14：00至服務台領取預購之樂購券，前100名還可獲得限量福蘆弟造型隨身碟1個。

當日於活動特約店家消費滿額1000元者也可兌換摸彩券1張，除有機會獲得臺中國際五星酒店住宿券等好禮，還能兌換限量福蘆弟造型隨身碟；為響應「2020台灣燈會」，現場參加彩繪燈籠，憑繪畫完的燈籠也可兌換限量福蘆弟造型隨身碟。

活動當日除精彩舞台節目外，現場更設有小朋友最愛的街頭遊戲機台，供民眾免費遊玩，還有熱門3C商品(13吋MacBook Pro等)一元競標活動(13：00-13：30、14：30-14：40特別拍賣、16：00-16：30)及有獎徵答，豐原廟東復興商圈吉祥物-福蘆弟也會換上新裝與民眾同樂。活動詳情可上豐原廟東復興商圈臉書粉絲專頁查詢。

經發局表示，歷史悠久的豐原，蘊含逾百年的光輝歷史與豐富特色資源，在台中市政府與商圈組織的努力推動協助下，豐原廟東復興商圈年年均辦理特色行銷活動促進當地商業發展，今年度配合「2020台灣燈會」活動，無論宣傳或是活動設計上都結合濃厚燈會意象，希望藉此擴大話題性，吸引更多人潮進入商圈遊逛，期望藉由燈會與活動的辦理，能一同展現豐原特色，並帶動商圈買氣與知名度，進而提升豐原觀光熱潮。

「2020台灣燈會在台中」主展區將於明年2月8日至23日在后里森林及馬場園區展出，副展區今年12月21日於文心森林公園提前點燈，歡迎民眾來台中賞燈會、逛商圈，享受在地美食，吃喝玩樂in台中！

(中時 )