吳宗憲、陳漢典、Lulu、歐弟3日出席三立《綜藝大熱門》特別節目《大熱門過年公寓3.0》，吳宗憲與歐弟原本打算騎重機帥氣現身，無奈車子臨時出狀況，算是意外插曲。談到高以翔赴陸錄影驟逝一事，吳宗憲表示：「同一時間點，我也在上海錄影，我在現場破口大罵，韓國綜藝節目太智障。」他提及韓綜真人秀強調實境，與台灣綜藝不同，他嘆息，「生命那麼可貴，希望沒有下一次。」

吳宗憲神色嚴肅說：「導演跟我說跑到路燈那邊人掛掉，我立刻演給你，演得不好是我本質學能不夠，但你把我們四個抓到三萬英呎高空彈跳，喊到喉嚨啞掉也沒有收視率。」他強調，「有前輩說演戲是演戲，演戲是真的在演戲。」他透露自己很早就赴陸參加真人秀《兩天一夜》，當時爬完幾萬台階，結果製作單位喊再來一次，就為補一個鏡頭，他無奈地說：「錄節目應該是知道你們要玩什麼東西，我們再來配合就可以，希望大家都可以平平安安。」

Lulu（右起）、歐弟、吳宗憲與陳漢典開心相聚。（吳維書攝）

談到高以翔，吳宗憲感嘆，「他個子那麼高，看到我還是低到比你們還低，真的很貼心，非常惋惜！」而在《康熙來了》與高以翔多次見面的陳漢典也透露，「他是一個很溫暖的人，在聚會上遇到也會很親切的問候，他永遠是這麼謙虛跟客氣，真的完全沒有距離。」

(中時 )