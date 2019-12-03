韓國日前發生一起駭人聽聞的性虐案，犯罪者竟是僅有5歲的幼稚園男孩，他遭控訴對一名女同學進行性侵，將手指伸進她的肛門和私處中。小女孩的父母表示，女孩曾經表示下體疼痛，並且附上了一張醫院證明，內容表明女孩遭到性虐，而患上外陰炎。

據《亞洲經濟日報》報導，女童的父母得知此事後氣得直接上青瓦臺請願網留言，該事件引發各界撻伐。外傳，男童的父母還威脅受害女童家長刪文，目前雙方都決定採取法律途徑。

該女童的父親在青瓦台國民請願網站上，以「請訂定兒童對兒童性侵事件發生時有強制力的制度」為標題發文，控訴一名5歲男童在上個月初，當所有孩子的面將他女兒的褲子脫下，並將手指侵入她的私處和肛門。由於韓國《兒童福祉法》規定，任何人不得兒童進行身體或性虐，但未滿14歲者屬於《刑法》中的未成年人，因此不會受罰。

女童的父親表示，女兒過去就常常被同班的男同學性騷擾，也曾喊過下體疼痛，陰道還有異常的分泌物等。該父親也放上醫院證明，顯示自己幼小的女兒曾遭受性虐。

據女童的父親說法，女童因長期遭受虐待，只要待在暗處就會害怕，睡覺也常做惡夢。他控訴，該名加害者還與他們住在同個社區，但是加害者的父母要他們不要將孩子當成罪犯，也不願搬家。另外，女童的父親還表示該男童的父親是韓國國家代表隊。

女童的母親在幼兒園園長、老師等人的陪同下調閱了監視器，宣稱影片確實如同女兒陳述，令她當場崩潰。而男童的父母在媒體訪問時，坦承自己的孩子的行為確實有問題，但並沒有女童父母所述的誇張，將會採取法律途徑等。

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(中時電子報)