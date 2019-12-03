國際同濟會台灣總會台中區、立法院副院長蔡其昌服務處共同主辦二手衣物捐贈菲律賓活動。（陳淑娥攝）

幸福無國界！國際同濟會台灣總會台中區、立法院副院長蔡其昌服務處共同主辦二手衣物捐贈菲律賓活動，不到1個月來自全台的愛心物資堆積如山，日前裝滿一個40呎大貨櫃遠渡重洋，預定耶誕節前夕，抵達菲律賓同濟總會，將分送給貧窮弱勢家庭。

募集物資愛心活動於上個月22日，由國際同濟會台灣總會劉春快、台中區主席謝孟潮帶領會友們正式拉起活動序幕，並將訊息散播至全台各個角落，愛心人士紛紛將衣物等物資送達，獲得熱烈響應。

這個大貨櫃滿載全台的愛心！蔡其昌指出，同濟會關懷弱勢、無遠弗屆的精神，永無休止，這是同濟人最光榮的驕傲，活動結合善心資源，將二手衣物、鞋子、玩具回收再利用，經過整理分類包裝後，分批裝置貨櫃遠渡重洋，將台灣滿滿的愛傳達到菲律賓。

總會長劉春快特別讚賞台中區，10月份一接任立即落實年度會務推動準則「積極行動 邁向國際」，讓身為世界第一大區總會的台灣，將更寬廣的視野胸懷推展至全球。

謝孟潮表示，10月份與馬尼拉會結盟27周年慶交流服務計畫時，得知菲律賓許多弱勢家庭需要各項愛心援助、尤其衣物用品更是當務之急，於是發起二手衣物捐贈活動；負責統籌策畫並承租場地的台中港會長陳錦村，肩負二手衣物活動各項細節，是此次最大功臣。

(中時 )