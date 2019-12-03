由丁噹獨挑大樑擔綱女主角的華語經典音樂劇《搭錯車》，在今年「演藝大世界—2020上海國際音樂劇節」中，列入展演季的六部原創華語音樂劇之一，發布會2日於在上汽·上海文化廣場主舞台上舉行，將在2020年3月6日、7日連演兩場。

丁噹跨界挑戰音樂劇飾演女主角阿美。（相信音樂提供）

丁噹在音樂劇《搭錯車》飾阿美獲好評。（相信音樂提供）

丁噹主演華語經典音樂劇《搭錯車》。（相信音樂提供）

改編自1983年同名經典華人電影的《搭錯車》音樂劇，今年4月就已於上海開唱，此次被「演藝大世界—2020上海國際音樂劇節」列為推薦劇目，音樂劇中除了重現電影版經典曲目〈是否〉、〈一樣的月光〉、〈酒矸倘賣無〉外，也包括丁噹熱門名曲〈我愛他〉、〈你為什麽說謊〉、〈親人〉等，全劇包涵30首動人歌曲，實力表演和演唱催人淚下。

日前甫於馬來西亞結束第26場演出的《搭錯車》音樂劇，從2018年7月巡演開啟，途徑台中、台北、高雄、廈門、多倫多、溫哥華、上海、南京、武漢、北京、新加坡、吉隆坡12大城市，累計巡演26場，共計10萬人「上車」親臨感受。2020年3月將帶著誠意十足的升級版《搭錯車》再一次來到上海，感動音樂劇關注者和愛好者們。

《搭錯車》上海國際音樂劇海報。（相信音樂提供）

12月3日9點30分至12月31日23點59分，《搭錯車》作為「今天不加班」套票的劇目正式發售；12月3日15點，《搭錯車》單劇目也將全面開票。購票可通過撥打訂票電話：021-64729000、021-64726000 ，或至官網https://www.shcstheatre.com/Program/ProgramDetails.aspx?headtype=YanChu&ARTICLE_ID=34005&id=34005 在線購票選座。更多購票資訊請關注「上汽上海文化廣場」和「相信音樂」官方臉書、微博及公眾號。

(中時 )