竇唯過去常被偷拍。（圖／取自麻辣婊哥微博）

天后王菲1996年和竇唯結婚，才子佳人配對備受矚目，未料3年後離婚收場，原本給人斯文印象的竇唯這幾年退出演藝圈，還傳出和高原結婚離婚後，默默有了第三段婚姻，和一名女粉絲結婚，但他沒回應。今(3日)有網友目擊竇唯在街上騎著機車，沒戴安全帽的他露出了光亮的一大塊額頭，髮際線後退嚴重，網友也驚訝50歲的他老得太快。

竇唯19年前和王菲離婚後，2002年和高原結婚，然2年後又閃離，近年來竇唯常被目擊出現在餐廳或街邊，生活非常自在，一脫過去形象，竇唯不僅留起頭髮，還蓄落腮鬍，有如浪蕩不羈、不修邊幅的大叔。今年3月則傳出竇唯早就梅開三度，有名網友自稱認識竇唯現任老婆，女方是竇唯多年粉絲，還曾去警察局門口拉布條支持偶像，如今已結婚3年。

據《新浪娛樂》報導，近日有網友目擊竇唯穿著羽絨外套，戴著墨鏡騎車出現在街上，側面看來髮際線超高，相當引人矚目，網友也說：「歲月不饒人」、「有點瀟灑」、「他強大得完全不在乎別人的眼光而已。」、「沒戴頭盔（安全帽），罰款」。

(中時電子報)