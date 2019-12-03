最近溫度下降，不少人都拿出厚外套穿，這樣的天氣常讓不少人受涼感冒。根據中醫表示，人體中，有6個部分掌控身體運作，如果沒有好好保暖，就很容易受涼生病，因此要多加注意。

天冷保暖好重要，若沒做好，很容易中標感冒。據《Heho》報導，台北慈濟醫院中醫部主任陳建霖表示，人體中的6個部位分別掌控身體運作，一但受涼就很容易生病，因此要特別注意這幾個重點部位的保暖。

1.脖子：

脖子吹到風就很容易感冒，尤其是短髮的人，沒有頭髮保護，更容易不舒服，因此會建議，冬天的時候可以穿高領或是用圍巾來保暖自己的頸部。

2.肩膀：

肩膀受寒很容易會痠痛不適，因此睡覺時，要記得用棉被蓋住保暖，以免隔天起床後，肩膀受涼，變得僵硬不舒服。

3.背部：

背部是陽氣固護之部，如果受涼的話，可能感冒引起咳嗽的問題，對於女性，甚至會導致畏寒，進而引發經痛的狀況。

4.肚臍：

肚臍要保暖是眾所皆知的事情，睡覺時若沒有蓋好被子，讓腹部受涼的話，可能會有腸胃不適的症狀出現，因此醫師建議不論大人小孩睡覺的時候都要蓋好被子。

5.膝蓋：

天寒地凍時，很多愛美的女性上半身穿的暖呼呼，卻為了顯瘦，在下半身選擇穿著輕薄的褲裝或是短裙，讓冷風直吹膝蓋，很容易會導致膝蓋痠痛。

6.腳底：

腳底位在循環的最末端，一但受寒就很容易會導致血液循環不良，因此建議睡覺時，可以穿上厚襪子保暖，或是在睡前用熱水泡腳。

(中時電子報)