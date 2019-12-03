虎科大資工系學生李囿資與其他林家玄、陳膺祿、蘇勇瑋3同學，開發出智慧農業感測系統，空氣、土壤、溫溼度等都能遠端監控。（許素惠攝）

虎科大休閒遊憩系和在地特色結合，將古坑竹子做為文創品的素材。（許素惠攝）

虎科大學生展示無人機隊，同時16架次飛翔，讓雲林縣府團隊開眼界。（許素惠攝）

虎科大深耕計畫成果展多元，有好吃的食農教育、好看的在地文化 、好玩的創新課程、產業研發等。（許素惠攝）

雲林虎尾科技大學上午展現深耕計畫成果，延續智慧智造與創新實踐善盡社會責任，展示跨域實作、場域實踐，落實人才培育及在地連結，智慧農業感測系統土壤、空氣等全遠端監控，解決農業缺工問題；建置農業人才雲，媒合供需；無人機隊、科技養殖等，讓雲林縣府團隊大開眼界。

學生舞動布袋戲及無人機群飛表演為成果展精彩開幕，雲林縣府總顧問張清良、袐書長張志銘率各局處首長共襄盛舉，見證虎科大高教深耕計畫亮麗成果。

校長覺文郁指出，去年和今年深耕計畫的精神就是和地方結合，善盡社會責任，運用工程及科技專業協助在地，例如和農民連結，將無人機或管理融入，其中無人機編隊已達100架次，經常協助雲林縣等公部門拍攝、分析地形和地貌等。

好吃的食農教育、好看的在地文化 、好玩的創新課程、產業研發等，是200多位教職員生及在地夥伴協力合作的成果，分別有師生共創的翻轉學習、智慧智造的在地連結、連結在地永續發展、以及深耕在地的人才培育等4大主題，有趣地展示出虎科大深耕地方的足跡。

教學發展中心主任陳政宏主任表示，今年成果展嘗試不同的方式，例如PBL、創新課程科技與USR相關，像是AR、VR體驗、高齡者認知遊戲輔具或是歷史影像再現等議題都一起呈現；比較特別的是工科專業與在地連結，開發APP控制機構帶入仿生偶戲團隊、養殖在地永續團隊、發掘地方好物團隊等，以智慧智造、創新實踐解決地方問題。

除了雲林縣政府團隊外，元長鄉及麥寮鄉公所等也派員參與交流，希望能觸發地方再生等想法，例如農廢再生手工自製豆渣餅。

虎科大學社會責任實踐中心主任林俊男表示，本該校持續努力以多元機制孵化文化永續行動人才、以跨域協力及教學創新觸發場域活化、以地方主體實踐凸顯場域個性與獨特品牌、以價值創新促發在地多元面向的維繫與轉型，期許之後的每一年虎科與地方同在。

覺文郁希望地方及鄰校等能多多給予回饋，讓該校知道社區的需求，俾做為未來前進發展的參考，使深耕計畫的執行更貼近在地需要。

https：／／www.youtube.com／watch？v=63xlcYNSEPg＆feature=youtu.be

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