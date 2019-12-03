台電表示，尊重地方政府對於空汙治理的作為，今年生煤已大減超過300萬噸，強調火力電廠非空汙元凶。（黃國峰攝）

台中市長盧秀燕3日邀集中部7縣市首長舉行空汙治理緊急會報，強調中火每年生煤使用量應符合《台中市管制生煤自治條例》1104萬公噸上限，絕不容許存在10％誤差值，南投縣長林明溱抨擊中火再不減煤，不排除號召中部600萬民眾包圍中火。對此，台電表示，尊重地方政府對於空污治理的作為，強調中火生煤已大減超過300萬噸，非空汙元凶，對於空汙問題應該要全面治理，不是僅將矛頭指向台中電廠。

《台中市管制生煤自治條例》規定，中火4年減煤4成，明年1月25日前生煤量不能超過1104萬公噸，但環保署卻在日前來一紙函文，要求中火燃煤許可量得放寬10％，等於讓中火每年多燒110萬公噸生煤，環保局調查中火在11月27日生煤用量已達1108萬公噸超標。

盧秀燕抨擊，中央不顧地方反對，11月強行讓環評通過，在中火增加2部燃氣機組，從10部增加到12部，市府要求拆除4部燃煤機組，但中舊機組卻1部都不拆，讓中火從全國最大的火力發電廠，變成全世界最大的火力發電廠，對於中部人健康、環境及空品都有相當大的危害。

「強力捍衛中部的天空！堅持守護民眾的健康！」盧秀燕強調，為避免只淮州官放火，不淮百姓點燈，台中市與中部縣市不容中火繼續製造汙染。

彰化縣長王惠美痛批，中部人的命不是命嗎？總統不是說不缺電？還說已在發展綠電，為何還要給中火10％燃煤容許量？要求中火不能有10％容許空間，不能再增設機組，且既有機組要汰換。

南投縣長林明溱氣憤指出，中火PM2.5受害最嚴重的是南投縣，中台灣受空汙之害，簡直是慢性自殺，統計肺腺癌死亡率排名第一的是南投縣，還舉出他為民眾上香時，發現多人的死因都是肺腺癌，如果中央要蠻幹，7縣市首長一定會聯合向中火提告，讓中央重視中部600萬人民的生命健康，再不改善，明年1月11日用選票下架民進黨。

新竹縣長楊文科強調，他全力支持中台灣區域治理平台6點聲明，譴責中央不減碳、反增碳的政策。

雲林縣長張麗善不滿中央限縮地方政府在核發許可證時，管制生煤使用量的權限，呼吸新鮮空氣難道要被空汙抹殺。

苗栗縣副縣長鄧桂菊對中央放寬中火10％生煤使用量，呼籲環保署保持立場，因為「10％依法無據，健康沒有誤差值

！」

嘉義市副市長陳淑慧呼籲中央應遵照《台中市管制生煤自治條例》規定，在明年1月25日前將生煤量降至1104萬公噸，且不能增加燃煤機組並淘汰舊機組。

「中部人忍無可忍！」「只要我在、沒得商量」，7縣市首長攜手喊出中部民眾的訴求，並簽署「中台灣區域治理平台共同聲明」，提出6點聲明向中央發聲，要求中央正視地方聲音，落實減少中火生煤使用量，還給中部民眾乾淨天空。

對中部7縣市抗議，台電說，尊重地方政府對於空汙治理的作為，表示火力電廠非空汙元凶，台電努力推動三階段環保改善，透過短期降載、中期環保改善，及長期新增燃氣機組，為空品改善盡心力。

台電指出，台中電廠減煤已有顯著成效，今年用煤量預計將低於1300萬噸，比台中市府許可證1600萬噸，大減超過300萬噸，明年也會朝減煤4成的目標邁進。

台電強調，台中電廠一路減煤，今年更大減超過300萬噸，台電的努力希望台中市府能看見，對於中市府開罰，表示遺憾，況且台中電廠的電是為民眾使用而發，對於中市府撤銷操作許可證的說法，台電誠摯希望不會發生。

(中時 )