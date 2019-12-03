隨著大陸冷氣團南下，自昨（2）日起全台各地創下低溫。天冷情形全台有感，就算出門已派上羽絨大衣出場，仍能感受到今年首波冷氣團的威力。而在外奔波的外送員更是身心力疲，「寒風刺骨」就成了他們的最佳寫照。有位外送員體會到這波冷氣團的威力，寫下一句超貼切的「騎車慘狀」深深引起眾人共鳴。

該名外送員深深感受在外奔走的寒風刺骨，在臉書粉專《靠北熊貓》寫下一句簡單又精闢的形容，希望公司可以增加「寒流補助」。不過網友見這在冷天中的貼切形容，紛紛開始歪樓，早已忘了加薪的抱怨。到底外送員寫了什麼？只見他簡短地寫著「我已經冷到老二縮成小寶寶的size了，總公司能不能考慮一下寒流來襲時，每單加 5元」。

一名外送員深深感受在外奔走的寒風刺骨，在臉書粉專《靠北熊貓》寫下一句簡單又精闢的形容，希望公司可以增加「寒流補助」。（摘自靠北熊貓）

看到原PO所述的悲情慘狀，許多同行的外送員心有戚戚，紛紛在底下留言，「唯一支持老二津貼」、「我穿四件還是爆冷」。並有網友建議他，「內褲裡面放暖暖包」、「我羽絨衣早就穿出來了，搭大一號的熊貓外套，下雨也不怕」。

更有其他人對此狂虧，「要低於 2.0公分才能一單+ 30元，總公司樓下發裝備的那個會幫你量」、「內凹才會加錢」、「+ 5元就會變大寶寶？」、「冷鋒過境而已啦，根本不到寒流等級」、「 等等，不是一直都是小寶寶？」

(中時電子報)