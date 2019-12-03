有抽菸、嚼檳榔、喝酒等習慣的60歲李姓男子，2年前發現自己口腔內長了顆約3公分大腫瘤，他不以為意，日前卻發現自己的舌頭嚴重潰爛，就診為口腔癌第四期，經手術切除舌頭及部分下頷骨、配合化療及放療後，仍須努力接受復健。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部主治醫師黃純惟指出，李男到醫院就診時嘴巴痛到張不開、舌頭腫脹且嚴重潰爛，甚至因疼痛導致他幾乎足不出戶、每天靠止痛藥度日，一般而言，這類患者聽到要切除整根舌頭、還必須口腔重建，多半會改選擇民俗療法，導致情況更惡化，但李男思考後決定勇敢面對。

黃純惟說，李男因癌細胞大範圍擴散，手術切除面積涵蓋舌頭、部份下頷骨及頸部淋巴結廓清，之後配合化學治療與放射治療，有機會提升存活率。但他因舌頭被切除，後續仍須接受吞嚥、語言復健，並進行顏面重建手術。

黃純惟強調，口腔癌位居男性10大癌症發生的第5位，有抽菸、喝酒或嚼檳榔習慣者罹患機率較一般人高出123倍，呼籲若察覺口腔內有潰爛且超過2周未癒合、口或頸部有不明腫塊者，應儘速就醫。

(中時 )