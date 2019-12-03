為了培育學生與國際接軌，樹德家商在學生的英語能力方面下了許多功夫，校內極力培養的應用英語科更是在今年全國英文單字大賽大放異彩，除了囊括個人組第一到第五名，更奪下團體組冠軍，是自2011年起連續拿下八座團體組冠軍，這也開啟樹德家商的八連霸王朝。

其中比較特別的是拿下個人賽第五名的蔡侑庭表示，其實自己以前的成績都是吊車尾，是靠著每天不斷努力背單字，成績才慢慢上來，他除了背單字以外平常也會上網用社群軟體與國外的朋友溝通，除了可以結交到新朋友，更能提升自己的英文能力，學校在這方面也相當鼓勵。

校長陳茂霖表示， 全面提升學生英語能力與國際接軌，是他們學校的英文教學目標。像是這次拿下第四名的陳冠廷今年去德國姊妹校參訪時，就是擔任全場唯一的英文司儀，還有蔡侑庭也因為善用網路社群軟體結交到菲律賓籍各國的好友，充分展現與國際接軌的能力。

(中時 )