蔡英文總統今天接見日本台灣交流協會會長大橋光夫表示，台日雙方互訪人次接近680萬，以目前速度來看，今年很有可能突破700萬人次大關，創下歷史新高。期盼在大橋會長的支持與協助下，促使雙方洽談「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），讓台日夥伴關係能夠更深化、更全面，以共同因應區域內的各種挑戰。

蔡英文表示，台灣和日本的交流非常密切，今年她不只跟大橋見面，也有與許多日本貴賓見面。現在是日本教育旅行旺季，感謝日本的高中把台灣做為海外教育旅行的首選地，一年參加海外教育旅行的15萬多人中，就有5萬3000多人前來台灣。

她說，很重視也會繼續推動雙方青年交流。台日雙方互訪人次接近680萬，以目前速度來看，今年很有可能突破700萬人次大關，創下歷史新高。

台日交流在這些年來的突破與進展，在東京的「第44屆台日經貿會議」，台日簽署了包括環保及促進有機食品進出口等4項合作備忘錄，成果非常豐碩。她要特別感謝大橋對於提升台日關係的努力與貢獻。

今天是安倍首相在任第2900天，她要恭喜安倍首相成為日本歷史上任期最長的首相，也感謝安倍首相長年以來對台灣的友好與支持，讓台日之間的合作交流越來越緊密，並期盼台日夥伴關係能夠更深化、更全面，以共同因應區域內的各種挑戰。

蔡英文表示，在近來國際經貿局勢的發展下，相信以台日互惠互補的經貿結構，雙方洽談「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）現在正是時機。這樣一來，不僅能夠深化台日夥伴關係，對於日本平衡及拓展海外市場也有幫助。她希望有大橋的支持和協助，能夠共同達成此一目標。

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(中時 )