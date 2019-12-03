宿醉開車恐吃公共危險罪！台中市警察局交通大隊表示，強力取締酒駕發現，「宿醉酒駕」儼然成為酒駕新形態；依據刑法第185–3條及道路交通事故處理規範規定，酒測值達0．15mg，若酒後駕車肇事，駕駛人涉違反公共危險罪案件，屬公共危險罪，可處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金。

台中市警察局近年強力取締酒駕，今年1至10月取締10586件，經統計日間06時至10時，取締案件達1318件（佔總比例12．5％），與去年同期同時段，取締1039件，有增加趨勢，視同酒駕。

朋友聚餐飲酒，深夜返家一覺睡醒，以為隔天酒已退，但體內仍殘留酒精。有台中市議員在定期會中特別提案，因宿醉駕車與酒後駕車，同樣容易出現注意力不集中、開車速度變慢、偏離駕駛路線等問題，造成用路人的行車安全，盼警方宣導「反宿醉酒駕」，提升民眾「宿醉酒駕」的認知。

警方指出，體內酒精代謝速度因人而異，每小時約為0．05至0．20毫克／公升間，多數人之代謝率平均值約為0．10毫克／公升；台中市交通大隊長林沐弘呼籲，駕駛人若前1晚夜間飲酒，疑有過量或過晚時，應視個人體質充分休息，以避免「宿醉酒駕」情形發生。

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(中時 )