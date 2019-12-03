隋唐街延伸過長榮路的新營大排將闢為機車專用道。(莊曜聰攝)

市議員蔡育輝爭取5年時間終於有目，機車騎士安全將更有保障。(莊曜聰攝)

台南新營長榮路連接復興路近中山高交流道路段，因路口機車道緊縮，常因汽機車爭道造成車禍，國民黨立委參選人、現任市議員蔡育輝長期關注並向市府爭取用路人權益，目前台南市政府規畫「隋唐街與長榮路往西打通至新營交流道機車道」工程，將在原有大排水溝上加蓋闢建機車專用道，讓機車騎士行車有條安全捷徑，預計最快將會在明年3月完工。

蔡育輝指出，他從2015年起就開始接到民眾陳情周邊路段安全問題，也向市府爭取經費，多年來陸續改善交流道下機車引道涵洞的標示、照明及監視設備更新等，但長榮路近復興路路段機車道在修路後卻突然斷尾，造成路口處汽機車爭道，險象環生，經多次會勘及會議討論，有了打通隋唐街連接大排的想法，他也聯繫相關單位，希望給機車族更安全的行車空間。

中央在今年8月通過新營區都市計畫第三次通盤檢討，同意透過變更用地闢設「新營隋唐街與長榮路T字路口往西打通至新營交流道機車道」，市府工務局表示，在評估用地徵收等相關事務後進行設計，再發包施作，在原有大排上加蓋，並開闢10米寬的專用道連接機車引道，最快明年3月應能完成。

蔡育輝說，若打通串連新營交流道機車引道後，來往新營、鹽水間的機車騎士可不用經過長榮路或復興路與大車、汽車爭道，減少紅綠燈停等時間，路程縮短後省時又安全，將有一條快速又平安回家的路。

(中時 )