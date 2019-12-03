魏嘉瑩（小魏）推出第二張個人專輯《夜空裡的光》，日前上POP Radio《音樂咬耳朵》、《原創漫遊》節目、分別面對主持人哲緯、蔡旻佑訪問，接連被追問感情狀態，魏嘉瑩頓時腦袋空白，而蔡旻佑好奇問，遇到心儀對象會如何讓對方知道？魏嘉瑩說「應該會直接說」，在蔡追問下魏嘉瑩才坦言「沒有感情經驗」。

魏嘉瑩（右）向哲緯（左）透露因為父親一句話，才發現人際相處從接受幫忙當中拉近彼此距離。（POP Radio提供）

推出新專輯的魏嘉瑩，坦言創作是「用生命拼出來」，長達連續2、3個月沒睡飽。過去她曾有8年時間在街頭獻藝，曾有一次印象深刻經驗，她習慣在打賞琴袋上擺著公仔當吉祥物，有次一個小男孩經過，宛如購物般、放下100元後竟把公仔拿走，魏嘉瑩趁著演唱空檔，禮貌向對方道謝，而小男孩媽媽發現後也將吉祥物還回。

蔡旻佑表示，當兵時曾收過原味內褲，讓他驚呼「到底想幹嘛」，魏嘉瑩則表示自己曾無意間透露喜歡《七龍珠》，因此收到悟空公仔，但兩人都呼籲「不要送禮」，寧願粉絲支持正版專輯、多參加音樂活動就是給歌手最好的支持。

魏嘉瑩推出新專輯《夜空裡的光》展現創作長才。（POP Radio提供）

魏嘉瑩大學就讀財金科系，也有理科生穩健氣質，她透露去年8月首度在Legacy開唱，看似「內心洶湧、表面沒事」，當天上台前「跑去廁所吐」，工作人員渾然未覺她當日微恙，魏嘉瑩坦言自己個性獨立，搬家也不願麻煩家人，直到父親說「家人的幫忙要接受」，她才發現人際相處之間增加親近的方式就是接受對方的好意。魏嘉瑩「夜空裡的光同名演唱會」12月20日將於台北三創Clapper Studio舉行。

魏嘉瑩外表中性，擁有豐富創作才華。（POP Radio提供）

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