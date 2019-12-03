去年日本關西機場事件後，「卡神」楊蕙如及蔡姓友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處，遭到北檢依侮辱公署起訴，檢調也一併查出楊蕙如的「網軍組織」，傳聞中的「黑韓」產業鏈也呼之欲出。楊蕙如養網軍帶風向，DPP敢揪出幕後金主?

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