《大政治大爆卦─無色覺醒》楊蕙如養網軍帶風向 DPP敢揪出幕後金主？ 14:202019/12/03 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 去年日本關西機場事件後，「卡神」楊蕙如及蔡姓友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處，遭到北檢依侮辱公署起訴，檢調也一併查出楊蕙如的「網軍組織」，傳聞中的「黑韓」產業鏈也呼之欲出。楊蕙如養網軍帶風向，DPP敢揪出幕後金主? 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #楊蕙如 #網軍 #民進黨 #大阪 #關西機場 也許您會感興趣 推薦閱讀 見1隻蟑螂 後面有幾百隻！葉元之：網路有多少楊蕙如們？ 14:182019/12/02 政治 楊蕙如養網軍 羅智強砲轟謝長廷：要不要出來交待？ 15:082019/12/02 政治 楊蕙如遭起訴 監委：一點不驚訝 17:062019/12/02 政治 楊蕙如被起訴 陳其邁：尊重司法勿枉勿縱 17:412019/12/02 政治 卡神楊蕙如遭起訴 網友笑：1450改名叫10000 18:262019/12/02 政治 政治蟑螂楊蕙如 04:102019/12/03 時論廣場 綠網軍頭目楊蕙如遭起訴 韓趁勢大反攻契機 02:382019/12/03 政治 民進黨：卡神與民進黨無關 不要政治操作 10:532019/12/03 政治 藍營將赴外交部抗議綠網軍害死人 韓營籲蔡謝說清楚 11:522019/12/03 政治 張善政：讓楊蕙如一輩子揹道德包袱 12:132019/12/03 政治 政治熱門新聞 聲淚俱下痛罵蔣經國？網嘆：吳怡農玩完了 - 政治 最新民調出爐 韓支持度韓黑驚：好鐵！ - 政治 震撼！蔡英文連政大教職都是假的？獨派再提5大證據 - 政治 他們也跳船？韓家軍再添新戰將！ - 政治 砂石案後新民調 八趴不見了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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