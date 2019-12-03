「卡神」楊蕙如因涉嫌養網軍帶風向，攻擊前大阪辦事處長蘇啟誠，遭到北檢依侮辱公署起訴，檢調也一併查出楊蕙如是綠營網軍首領。對此，台北市議員羅智強直言，怎樣也沒想到，竟會有政治網軍用惡毒的字眼，去污衊自己的文官。他也表示，馬英九把文官當夥伴，謝長廷把文官當工具，這才是藍綠最大差別。

羅智強在臉書指出，再怎麼樣也沒想到，竟然會有政治網軍，用這麼惡毒的字眼，去污衊自己的文官。羅智強列出包括「小夫這次是被迫背了一個黑鍋，大家可能不知道小夫完全管不到大阪駐日代表處」、「大阪處這些人是一群垃圾的老油條，講難聽一點叫作黨國餘孽」等。而這些話不是出自鄉民口中，而是民進黨謝系網軍故意帶的風向，目的就是要把謝長廷的責任，推給蘇啟誠。

「中華民國的公務員們，看到了不會心寒嗎？」羅智強感嘆表示，平常作威作福、發號施令的民進黨政務官，一遇到問題，想的就是推給部屬，且不是明著推，是用自己豢養的網軍，躲在暗處帶風向，要讓文官死無葬身之地。「中華民國的文官們，還敢為這種政黨賣命嗎？罪魁禍首謝長廷，以及包庇謝長廷的蔡英文，又有什麼臉面，還留在位子上？」

羅智強提及，馬英九執政八年，曾被罵到臭頭，但他敢保證，馬英九的心裡，絶不會發生這種操作網軍打文官的事，因為馬英九始終認為，政黨來來去去，文官才是政府的基石。他說馬英九把文官當夥伴，謝長廷把文官當工具，這才是國民黨與民進黨，最大的差別。

(中時電子報)