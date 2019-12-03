近來語言複合式教材正夯，越來越多家長為避免小孩輸在起跑點，常常投資不少費用在語言學習上，但消費爭議也與日俱增，行政院消費者保護處為因應新型態的語言學習方式，保障消費者權益，指定教育部擔任「語言複合式教材」的中央主管機關。

今年4月上旬，寰宇家庭股份有限公司於台北婦幼展銷售迪士尼兒童美語教材，宣稱該教材可供0歲至12歲幼童學習，其套組教材最高要價近20萬元，但同月17日該公司卻無預警宣布美語教材套裝系列改版，引發多起消費爭議。

消保處指出，主要爭議點包括隱匿教材改版資訊、會員服務嚴重縮水、新舊教材無法相容與銜接，以及換購價格不合理等。

消保處表示，雖然台北市政府消保官針對受理的400餘件申訴案件，已於本年6月12日召開3場協商會議，並續就202件不接受前開協商結論者，於本年8月召開消費爭議調解委員會議，但調解結果仍有部分未獲共識。

經調查，「複合式語言教材」目前尚無主管機關，因此，行政院消保處於今年7月12日邀請學者專家、經濟部、教育部及文化部等機關開會討論，後續亦請政務委員於本年9月16日開會協調，並於本年11月提報消保會報告，指定教育部為「語言複合式教材」的中央目的事業主管機關。

消保處指出，語言學習型態現今已日趨多元，而行政院已核定「推動雙語國家計畫」，其中重點措施「善用科技普及個別化學習」即是由教育部主責，因此請教育部依消費者保護法研訂定型化契約範本、應記載及不得記載事項等相關規範。

消保處提醒，語言學習的效益無法馬上呈現，且學習過程充滿不確定性，建議消費者現階段如有為孩子購買語言學習教材，不要一次簽訂購買過長期間或過高金額的產品，以免購買使用後發現不符合所需，或業者的產品服務不實，造成消費者高額的退費損失及權益主張之困擾。

(中時 )