20191202中天新聞 抓到了！ 涉蘇啟誠之死 卡神楊蕙如遭起訴

去年關西機場事件間接導致大阪外交官蘇啟誠輕生，台北地檢署查出幕後是「卡神」楊蕙如以網軍替謝長廷脫罪帶風向。這與近來傳出的「1450」風波不脛而走，更讓國民黨總統參選人韓國瑜支持者，在這敏感時機繃緊神經。有韓粉直言，楊恐怕只是冰山一角，綠營要角旗下多支隊伍都還沒浮上檯面。

謝長廷談到蘇啟誠之死，激動回嗆：「大阪沒有錯，蘇處長沒有錯，那我指揮監督的人、指揮監督的外交部，怎麼會有錯呢？」刑警大隊追查後發現，PTT論壇帳號「idcc」與曾任謝競總網路執行長的楊蕙如同IP，以涉侮辱公署罪起訴；換言之，司法認證整件事與謝有關！

對此，台北市議員羅智強痛批：「謝長廷還到處說，人家說『你害死蘇啟誠』你就要告人！那我問謝長廷，你現在還要講什麼話？你還要切割嗎？楊蕙如是你以前的輔選大將，長期就是謝系的人馬！」

韓粉聞1450色變，生怕網軍影響韓國瑜2020選情，有人直言：「傻什麼？這只是其中一支謝旗，主力線還在呢！蔡陳賴蘇等等一堆旗還沒浮上來。」其他網友則紛紛回應：「抓到了然後呢？」「下架民進黨」、「應該要嚴懲，以正視聽」、「會有報應」、「控制媒體打壓政敵，這能叫民主進步？這不是民主敗類嗎？」「多行不義必自斃，唯真不破」。

(中時電子報)