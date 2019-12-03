鄉親熱情跟柱柱姐合影。(曹婷婷攝)

國民黨台南市第六選區立委參選人洪秀柱今天一早到仁德區後壁厝市場拜票，也逐一走進附近商家拜票，受到鄉親熱情打氣、鼓舞，提到總統參選人韓國瑜民調低迷，洪秀柱說，現在的民調可說是難以置信的，若說韓國瑜、蔡英文略有差距，國民黨要急起直追是可以接受的，但民調差成這樣可能嗎？她說，執政黨執政多年，大家怨聲載道，民怨四起，卻還有過半數支持？這簡直是天方夜譚。

選戰進入倒數39天，洪秀柱今天早上在仁德後壁厝掃街拜票時提到，自己不論掃街、夜市或參加活動，感受台南不像外面說的那樣「綠到不行」，自己也從中得到很大鼓舞，接收到很多愛護與肯定的聲音，更從鄉親眼神當中看出希望台南有所改變，「他們對我投注眼光是有期許的，所以我要更加努力。」

被問到總統參選人韓國瑜民調低迷，會不會擔心影響立委參選人的士氣？洪秀柱說，大概沒有幾個人會相信現在的民調，現在的民調可以說是不可信、難以置信的，若說略有差距，要急起直追這是可以接受的，但民調差成這樣，可能嗎？一個執政黨執政多年，大家對他怨聲載道，民怨四起，批評很多還可以有過半數支持？這是天方夜譚的事。

她說，正因為現在民調幾乎可說是不可信的民調，所以她認為對於立委參選人並不會受到太多影響，我們就是繼續努力自己的選情，不跟民調起舞也不必受到影響。

(中時 )