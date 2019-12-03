交通部今日在台北國際會議中心舉辦「全國交通科技產業會議」，總計全國交通科技產官學研超過千人參與會議。會中提出涵蓋陸海空運、物流及創新服務等範圍的「交通科技產業政策白皮書草案」，提出國家未來10年交通科技產業發展願景、策略及行動方案，帶動超過2兆元投資。

總統蔡英文致詞表示，規劃明年提出「交通科技產業政策白皮書」，對未來短中長期的產業發展有完善的策略及提供方案，交通科技產業會報的推動架構下，數位國家創新經濟方案以及5＋2產業創新計畫也能夠更加融合跟落實。

蔡英文說，未來10年國家將以兆元規模的投入，透過交通建設跟投資來帶動台灣的交通科技產業發展。

交通部長林佳龍表示，交通運輸服務涵蓋陸海空、科技含金量高、牽動產業生態系龐雜，為了能系統性理出產業發展政策與策略，第一屆交通科技產業會報特別設置，包括：鐵道科技、智慧公共運輸服務、智慧電動巴士科技、智慧電動機車科技、自行車及觀光旅遊、智慧海空港服務、無人機科技、智慧物流服務、交通大數據科技、5G智慧交通實驗場域等10個產業小組。

林佳龍表示，自今年5月起辦理各產業小組相關論壇及研討諮詢會議，已召開9場大型論壇、22場產業小組諮詢會議及2場交通科技產業會報委員會議，提出交通科技產業政策與策略規劃，已在擘劃「交通科技產業政策白皮書」，透過交通建設與投資，支持本土產業發展，並帶領產業迎向全球市場。

本次會議有共有7組座談會，分上午場及下午場，讓產官學界能充分交流。

(中時 )