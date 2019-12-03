迎接耶誕節，家家戶戶買盆耶誕紅增添歡樂氛圍。根據統計，全球耶誕紅生產及銷售產值高達1億4500萬美元，光是台灣每年就可賣130萬盆，為提高其價值，中興大學花費6年育成新品種「女神」，日前參加聖誕紅高品質評鑑比賽中，榮獲最佳新品種獎及優等栽培獎。

「女神」耶誕紅與市售品種有什麼不一樣？中興大學園藝學系花卉創新育種研究室助理教授陳彥銘說，新品種突破傳統耶誕紅苞片平整的特性，是世界首創的立體蓮瓣花型，且花色呈鮮豔的桃紅色、與坊間看到的紅色略有差異，放在室內也不會顯得暗沉。

陳彥銘表示，花卉品種的命名通常與其特徵相關，「女神」名稱主要因此品種植株高挑、纖細如柔媚的女性，且苞葉寬大、就像女神裝束上披覆的薄紗，擺放在商用及綠地空間有高腹地率，且其生長強勢，即便在夏季栽培也不易產生盲芽，預計明年底可量產上市。

陳彥銘強調，全台灣每年耶誕紅產量達130萬盆以上、年產值約2億多元，產區多集中在桃園及苗栗卓蘭、南投埔里，目前多數品種都是從國外引進、需支付高額品種權費，才決定與研究團隊埋入新品種研發，歷經6年終於成功。

(中時 )