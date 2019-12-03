男星高以翔因錄製大陸浙江衛視綜藝節目《追我吧》猝逝，粉絲心碎暴怒在網路上質問浙江衛視，要求他們不要虛情假意的道歉，請給一個真相，而且再多道歉也換不回高以翔的生命。

高以翔粉絲怒問浙江衛視20個問題，喚不回高以翔的生命。（圖／翻攝自高以翔臉書）

高以翔粉絲以20個問題怒問浙江衛視，表示他們對公眾的交待僅僅是寫了兩篇如複製般的言辭冰冷、態度虛偽，甚至連公章都沒有的聲明，甚至阻攔粉絲進行追思。

這20個問題包含：

１、事發前高以翔先生的麥克風為什麼無法傳到導播台？以至於他的呼救無人應答？

２、網傳1:45出事，是誰第一時間發現問題？

３、為什麼網傳是嘉賓發現問題喊救命，當時兩個隨身攝影在幹什麼？為什麼見死不救？

４、高以翔先生12歲開始鍛煉身體，一直是個熱愛運動注重飲食很健康的人，當天也是非常開心的健康的來參加錄製，即使因為跑步熬夜引發惡性心律失常，倒地之後4-6分鐘黃金救援立即進行心肺復甦，以高以翔先生的身體素質也是可以搶救回來，是否如現場觀眾所說，仍舊在拍攝導致錯過黃金四分鐘！請公佈該時間段清晰完整的錄影畫面。

５、該節目錄製現場有沒有配備AED（自動體外除顫器）和會熟練使用的工作人員？

６、AED距離事發現場257米跑步僅需兩分鐘，但貴台並不知曉更未曾使用，請問何時追責並認錯？

７、據現場觀眾表示，現場是有隨行醫護車的，為什麼第一時間從醫護車下來的是駕駛員而不是醫護人員？醫療救護人員有沒有配備？請提供醫護人員的專業證明！

８、事發時是誰撥打的120，救護車抵達的具體時間？抵達後的情況說明？

９、事發後為什麼第一時間刪除錄製拍攝視頻？

１０、五天內鎖評刪博，趕人封號，意欲何為？到底是想要隱瞞什麼？

１１、高以翔先生凌晨被送醫進行搶救，但直到上午11點官宣，這期間追我吧節目組和浙江衛視在幹嘛？

１２、為什麼兩次轉移遺體？（李惠利醫院的往生間️永逸禮儀小靈堂️寧波殯儀館）為什麼不是第一時間考慮到名人關係直接轉移到寧波殯儀館設靈堂？要這樣折騰高以翔先生的遺體？？？

１３、為什麼讓高以翔先生的遺體七天后才能運回台灣？為什麼不包機專送遺體？

１４、網傳多位錄製嘉賓不堪重負，輕傷重傷屢現不止，請問追我吧該節目錄製前，是否有過項目風險測試？為何錄製節目風險係數如此之高都沒有被重視過？

１５、浙江衛視將如何告慰逝者的家人和粉絲？

１６、涉事節目仍未永久停播誠意何在？

１７、如何避免慘劇再次發生？

１８、自稱貴台內部人員公開對高以翔先生進行詆毀，辱罵他的粉絲。是否展開調查處分？

１９、貴台主持人不顧高以翔先生家人的悲痛，粉絲的傷心，引用不當言辭不合時宜地內涵，這些行為不僅不尊重已故的高以翔先生，更是在他的至親的傷口上撒鹽，請浙江衛視對其進行相應處罰！ ️

２０、何時召開新聞發布會？請對高以翔的家人、朋友、粉絲以及大眾給予公開真實的回應！

(中時電子報)