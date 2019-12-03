搖滾樂團「TRASH」日前推出全新迷你專輯《Never Die》，將於8日在LENZ TAIPEI舉辦新歌演唱會，近日除了積極練團，和近期推出新作品《CRAZY》連晨翔，一起登上網路頻道哈哈台的《哈哈台十萬個為什麼》節目，尺度大開讓網友笑說「還以為他們酷酷的，沒想到這麼放得開！」

搖滾樂團「TRASH」和連晨翔（中）日前一起上網路節目，挑戰「莫名」任務笑翻網友。（華納提供）

顛覆「搖滾樂團」與「偶像歌手」的形象，TRASH和連晨翔挑戰「莫名其妙」任務，包括吉他手頤原挑戰用各種不同工具當作吉他彈片，例如墊板、量角器、保麗龍球、菜刀等；鼓手金魁剛則是被「鼓組大搬風」，讓他一度笑說「我不打了！」。TRASH更尺度大開，戴上長假髮示範搖滾樂團如何「甩髮」，讓網友紛紛笑說「不要玩壞TRASH」。

搖滾樂團「TRASH」為了8日《Never Die》新歌演唱會積極練團。（華納提供）

成軍十年的TRASH，許久未舉辦專場演出，近日積極練團，2日做最後衝刺，希望帶給樂迷們最精彩難忘的一夜，這次演唱會門票一開賣即售罄，甚至造成系統當機，TRASH為了對歌迷表達感謝，也預告未來會有更多的演出機會。《Never Die》新歌演唱會同步也能在LINE MUSIC、17、MTV我愛偶像FB、TRASH官方平台、StreetVoice FB、愛奇藝台灣站FB直播，無法到現場的歌迷也能共襄盛舉。

(中時 )