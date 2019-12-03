NIKE青棒訓練營教練團成員之一的旅美野手林子偉開心未來將有一位台灣隊友劉致榮，他期許劉致榮把第1年春訓當成重要的起點，多學一些武功秘笈，爬上更高的階層。

今年的亞洲棒球錦標賽林子偉剛好與投手劉致榮同隊，現在劉致榮變成了美職紅襪隊友，他會如何看待劉致榮？林子偉說，聽到劉加入紅襪隊曾有「嚇一跳」！心裡高興未來將有一個台灣人在同一球隊。

林子偉指出，畢竟美國那麼大、想挖劉致榮的球探很多，還好他選擇紅襪隊，不然我會很孤單。

明年劉致榮將與林子偉一起投入春訓，林子偉認為，我們應該春訓的時間一樣，結束也一樣，只是分開練球就不同了，畢竟他是第1年而已、比較「菜」一點，練球的內容會多一點、學的東西更多，我的第1年也是如此。

外傳劉致榮有可能明年球季從2A出發，林子偉表示，從2A出發當然滿好的，很替他開心可以從2A出發，但是還是要看春訓的狀況，第1年一定會有壓力，希望他不會想太多，把2A視為動力，希望爬上更高的階層。

林子偉仔細看過劉致榮投球，如果與劉致榮對決會是什感覺？林子偉說，如果是他對上劉致榮，他會抓直球，他的直球快，球速快的投手一定會硬拚直球，所以他一定會抓直球揮擊。

球速快不一定能在大聯盟吃香！林子偉提出建言，如果劉致榮想要站上大聯盟最重要的是控球，還有針對每位打者的習性進行不同的配球。

(中時 )