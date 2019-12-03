加州大學洛杉磯分校（UCLA）大衛格芬醫學院昨（2）日宣布，該校長期捐款人格芬（David Geffen）自2012年以來已陸續捐款1.46億美元（約新台幣44.5億元）給學生當作獎學金，此筆鉅額捐款將造福414位學生就學期間不用繳交學費。

David Geffen adds $46 million to the landmark medical scholarships program he established. https://t.co/SrSksQcar2 pic.twitter.com/dDcNCC3QiW — UCLA Newsroom (@UCLAnewsroom) December 2, 2019

據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，加州大學洛杉磯分校（UCLA）大衛格芬醫學院昨日宣布，夢工廠（DreamWorks）共同創辦人兼該校長期捐款人格芬近期又大手筆捐款4,600萬美元，加上2012年他所捐贈的1億美元，總計近年來共捐贈1.46億美元，學校說，這筆費用將用來支付學生學費及其他開銷，粗估至2026年，將有414位醫學院學生可獲得全額獎學金。

這並非格芬首度捐款給大衛格芬醫學院，2002年他捐贈2億美元，加州大學洛杉磯分校醫學院自此冠上他的名字為大衛格芬醫學院（David Geffen School of Medicine）。

這筆獎學金禮物對許多醫學院學生來說有如一場及時雨，甚至改變了一生，根據美國醫學院協會（AAMC）的調查，去年全美150所醫學院畢業生中，約有75%負債超過20萬美元，以加州居民為例，4年制的UCLA學雜費每年就超過4.2萬美元。

醫學院不只學費貴，申請進入醫學院所須的各項考試、申請程序、面試等也所費不貲，總支出可能高達數千美元。

除了UCLA，其他學校醫學院也尋求外界提供大手筆捐款，例如紐約大學醫學院去年就宣布取得6億美元捐款。

(中時電子報)