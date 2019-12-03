國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜近期遭高雄地方團體揚言罷免，據稱連署份數已達30萬份。不過，前總統陳水扁卻和民進黨不同調，他直言不贊成罷免韓國瑜。

陳水扁今受邀出席一邊一國行動黨不分區立委提名人鄭新助的邀請，會後接受媒體提問，對於是否贊成罷免韓國瑜議題，陳表示，高雄要出總統，沒人會反對，問題是高雄人要出第一個總統，也排不到韓國瑜。

至於罷免韓國瑜會不會成功？阿扁坦言他不愛聽這個，因為他也有切身之痛，2000年任職總統，都還沒滿半年，「國民黨卻要罷免我」，難道不能好好談？阿扁更表示，民主時代有選舉權就有罷免權，但如果真的對韓施政不滿意，4年後用選票讓他下台就好，一定要提前罷免嗎？

陳再直言，他的確反對韓國瑜，但他不主張罷免，這是個人的淺見。因為他在當總統時，就反對罷免總統，今天他就不可能換個位置就換腦袋，支持罷免韓。

(中時電子報)